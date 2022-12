Oblężenie SOR-ów na Mazowszu. Przez gołoledź obłożenie nawet cztery razy większe niż zwykle RDC 20.12.2022 13:24 Szpitalne Oddziały Ratunkowe działały we wtorek rano na pełnych obrotach. To przez gołoledź - na śliskich chodnikach często dochodziło do upadków. To gównie lekkie urazy - przyznają lekarze.

Dużo więcej pracy było na SOR-ach w Warszawie. 12 osób od samego rana zgłosiło się do Szpitala Południowego.

- Urazy doznane były głównie w drodze do pracy czy szkoły - mówi dyrektor medyczna Szpitala Południowego Agata Kusz-Rynkun. - Większość to są takie urazy, które można opatrzeć i pacjenci nie wymagają zostania w szpitalu. Mamy dzisiaj taką falę widoczną od rana, bo codziennie do naszego SOR-u zgłasza się około 10 pacjentów w ciągu doby. Więc jeśli dzisiaj rano było ich 12, to widzimy wyraźnie taki pik - wyjaśnia.





Jak dodaje Kusz-Rynkun, pacjentów na SOR-ze już jest coraz mniej i sytuacja powoli wraca do normy.

- Nie obserwujemy, że ta fala narasta, tylko wręcz wydaje się, że zaczyna się wygaszać. Był to więc taki pik poranny, spowodowany tym, że ludzie wyszli ze swoich domów, zaskoczyła ich aura - mówi.





Od rana odnotowano pół tysiąca zgłoszeń w dyspozytorni medycznej w Warszawie, z czego 80 procent to urazy - poinformowała natomiast rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.. Obecnie sytuacja trochę się ustabilizowała. Najgorzej było rano - powiedziała Filipowicz.

Rzecznik Meditransu Piotr Owczarski przekazał z kolei, że od rana na żadnej z 38 ośmiu stacji wyczekiwania pogotowia ratunkowego nie ma ani jednego wolnego ambulansu. - Oznacza to, że wszystkie zespoły, które są w systemie od samego rana są w trasie, czyli albo jadą do pacjentów albo są w drodze do szpitali. Sytuacja jest trudna. Żaden członek zespołu ratownictwa medycznego nie miał ani minuty przerwy - powiedział Owczarski.

Oblężenie w Płocku

Złamania rąk i nóg, urazy głowy i stłuczenia. Także urazówka płockiego szpitala wojewódzkiego przeżywa oblężenie pacjentów. To ofiary oblodzonych chodników.

- W kolejce na przyjęcie czeka około 30 osób - mówi naczelny lekarz szpitala Krzysztof Gogolewski. - Liczba pacjentów przewyższa kilkukrotnie taką normalnie oczekiwaną liczbę pacjentów. Uruchomiliśmy pewne rezerwy. W SOR-ze jest akurat chirurg, który pomaga. Pracuje lekarz ortopeda jako konsultant, więc jest zaangażowanych co najmniej trzech lekarzy - dodaje.

Również poradnia chirurgiczna oraz SOR w mławskim szpitalu pracują dzisiaj na pełnych obrotach.

- Do południa przyjęto 14 pacjentów - mówi dyrektor szpitala Waldemar Rybak. - Do godziny 11 w poradni chirurgicznej mieliśmy 8 pacjentów, na SOR-ze mamy 6 ze złamaniami, stłuczeniami. Są to urazy kończyn, złamanie żeber, uraz potylicy, jakieś urazy kręgosłupa. Trzy osoby zostały hospitalizowane, wymagają operacji - wskazuje.



Co najmniej cztery godziny oczekiwania w Ostrołęce

Co najmniej 4 godziny muszą czekać natomiast pacjenci z urazami po upadkach na udzielenie pomocy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

- Z powodu śliskich chodników i dróg, mamy 4 razy większe obłożenie - mówi dyr lecznicy Paweł Natkowski. - Są kwalifikowani pacjenci. Jeżeli są to złamania otwarte czy bardziej wymagające takiego specjalistycznego, jeśli chodzi o lekarzy, to wiadomo, że tych pacjentów przyjmujemy wcześniej. Ale potrzeba 4 godzin, żeby być przyjętym przez lekarza - dodaje.

Lekarze apelują, by osoby, które nie muszą dzisiaj wychodzić z domów - tego nie robiły.

