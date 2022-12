Przed świętami wzrost temperatury. Może być ślisko. Jest alert IMGW Adam Abramiuk 19.12.2022 15:31 Z zachodu nadchodzi ocieplenie. Przyniesie je rozległy niż z frontem ciepłym i masami powietrza polarno-morskiego - przewiduje prognoza Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wieczorem gołoledź.

Przed świętami - odwrót zimy. Może być ślisko (autor: ZOM)

Dziś jeszcze możliwe marznące opady, ale od jutra w ciągu dnia wróci jesienna pogoda - mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

- Jeszcze dzisiaj w ciągu dnia i najbliższej nocy na Mazowszu będzie panował mróz od około minus 6 do minus 2 stopni. Na razie jest jeszcze pogodnie, ale już późnym popołudniem zachmurzenie wzrośnie i od zachodu nasunie się nad województwo strefa opadów deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź - ostrzega synoptyk.

IMGW wydało alert I stopnia dla całego Mazowsza przed marznącymi opadami.

Prognozowany jest najpierw śnieg, a następnie marznący deszcz. Może to spowodować niebezpieczną gołoledź.

W gotowości do akcji

Do akcji gotowe są posypywarki zapowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. ZOM odpowiada za 1600 km jezdni, po których kursują autobusy miejskie. Na chodnikach będą działać ekipy wyposażone w piasek. ZOM zimą zleca oczyszczanie 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych. Jest to m.in. 4400 przystanków autobusowych i tramwajowych, schody, kładki i przejścia dla pieszych. Ogromny obszar jaki ekipy porządkowe mają do obsłużenia powoduje, że prace realizowane są etapowo.

Monitoring pogody

W Centrum Dowodzenia ZOM trwa całodobowy monitoring danych, które spływają z kilku ośrodków meteorologicznych oraz stacji pogodowych rozlokowanych na terenie miasta. Równocześnie kontrolerzy w terenie sprawdzają, jaki jest rzeczywisty stan nawierzchni jezdni. Na podstawie tych informacji ZOM podejmuje decyzje o rozpoczęciu działań i ich zakresie.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorkowego poranka.

