Przebudowa trasy Zielonka-Wołomin. Przetarg jeszcze w tym miesiącu

To ważny krok w stronę przebudowy drogi wojewódzkiej 634. Chodzi o odcinek między Zielonką a Wołominem. Jeszcze w tym miesiącu ma być ogłoszony przetarg na pierwszy odcinek. Cała modernizacja obejmie w sumie 10 km – pierwszy etap to 5 km od skrzyżowania ulic 1 Maja i al. Niepodległości w Wołominie do ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce.