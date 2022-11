Projekt budżetu Mazowsza na 2023 rok. Ponad 670 mln na wsparcie dla samorządów Mariusz Niedźwiecki 23.11.2022 12:21 Radni Mazowsza rozpoczęli proces uchwalania budżetu województwa na 2023 rok. W projekcie przewidziano blisko 2 mld złotych na inwestycje i ponad 670 mln złotych na wsparcie dla samorządów. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie.



Blisko 2 mld zł na inwestycje, ponad 670 mln zł na wsparcie samorządów (autor: Pexels)

O projekcie budżetu mówi skarbnik województwa Marek Miesztalski.

- W przyszłym roku przewiduje się, że będzie to budżet rekordowy, jeśli chodzi o dotychczasowe dwadzieścia kilka lat, ponieważ po stronie dochodowej to będzie prawie 5,5 miliarda złotych a po stronie wydatkowej sześć i pół miliarda zł. Ta różnica to jest kredyt długoterminowy, który planujemy wziąć w bankach - mówi Miesztalski.

Teraz radni mają jeszcze cztery dni na złożenie propozycji poprawek, które będą opiniowane przez komisje i zarząd województwa.

