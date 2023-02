Powstaną nowe, a istniejące dostaną pieniądze. Centra opiekuńczo-mieszkalne na Mazowszu z dofinansowaniem Adrian Pieczka 17.02.2023 17:02 Dwa nowe i trzy dofinansowane centra opiekuńczo-mieszkalne na Mazowszu. Ich głównym celem jest stworzenie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie znajdą dzienną lub całodobową opiekę. W piątek w ramach wojewódzkiego programu przekazano ponad 9,6 mln zł na utrzymanie i budowę kolejnych placówek.

Centra opiekuńczo-mieszkalne na Mazowszu z dofinansowaniem (autor: RDC)

- Na Mazowszu mamy 7 działających centrów - mówił Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. - Wszystkich, które realizowane są, jest to w tej chwili 21 przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, więc mam nadzieję, że w niedługim czasie, w ciągu dwóch lat powstaną i będzie to 21 centrów opiekuńczo-mieszkalnych na terenie województwa mazowieckiego - tłumaczył.

- Dzięki dofinansowaniu, wybudujemy centrum dla 20 osób - mówił burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski. - Będzie można rzeczywiście spożytkować tam swój czas, a dla ich opiekunów to też będzie czas, gdzie będzie można coś chociażby załatwić na mieście. Planujemy tę inwestycję zakończyć do 31 sierpnia 2025 roku. Mamy co robić, trzy lata. Dzisiaj udało nam się pozyskać 3,2 mln zł od województwa mazowieckiego - tłumaczył.



W ramach dofinansowania centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie również w gminie Skórzec, a dofinansowane zostały istniejące już te w Mławie, Lipsku i Zarębach Kościelnych.

