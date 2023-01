Powiat węgrowski z dofinansowaniem na komunikację Beata Głozak 24.01.2023 07:27 Połączenia autobusowe nie znikną z powiatu węgrowskiego. Samorząd otrzymał rządowe dofinansowanie do wszystkich dotychczasowych linii. W sumie będzie ich 13, a łączna długość to 415 km.

Powiat węgrowski z dofinansowaniem na komunikację (autor: pixabay)

- Na dniach podpiszemy umowę z PKS Sokołów Podlaski na ten rok – informuje starosta węgrowska Ewa Besztak. - To znaczy, że mieszkańcy powiatu węgrowskiego będą mieli lepszy dostęp do różnego rodzaju obiektów: do pracy, obiektów zdrowotnych, do szkół. To ma poprawić jakość życia ludzi, ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i to się właśnie dzieje - wyjaśnia.



Dofinansowanie dla powiatu węgrowskiego wyniosło ponad 2,3 mln złotych – to ponad pół miliona więcej niż w roku ubiegłym. Połączenie z Węgrowem zyskały Połazie Świętochowskie, Trzebucza czy Roguszyn.

