Potrącił nastolatkę. Obywatel Bangladeszu z pozytywnym testem na obecność narkotyków Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.01.2023 15:41 Obywatel Bangladeszu potrącił 16-latkę na przejściu w Mławie. Wszystko wskazuje na to, że był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna trafił do aresztu.

Potrącił nastolatkę. Obywatel Bangladeszu z pozytywnym testem na obecność narkotyków (autor: Policja Mława)

Do zdarzenia doszło w centrum przy ulicy Sienkiewicza.

- Samochód uderzył w dziewczynkę, gdy ta była już na przejściu - mówi rzeczniczka mławskiej policji Anna Pawłowska. - Ranna piesza została przewieziona do szpitala w Ciechanowie. Kierowca nie był pod wpływem alkoholu. Wstępny test na obecność narkotyków w organizmie okazał się jednak pozytywny. Od kierującego pobrano krew do badania laboratoryjnego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a jego samochód odholowany - tłumaczy.

Rzeczniczka mówi też, co teraz może grozić 42-latkowi.

- Jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - to jest kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz wysoka grzywna. Natomiast co do tego wypadku, trwają dalej ustalenia, więc nie możemy przesądzać na tę chwilę - wyjaśnia.



mł

W ubiegłym roku doszło w garnizonie mazowieckim do 150 wypadków na przejściach dla pieszych. 12 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych.

Czytaj też: Ponad 150 wypadków z udziałem pieszych. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność