Pół miliona sztuk papierosów. Nielegalna fabryka pod Płońskiem zlikwidowana RDC 13.12.2022 07:52 Nielegalną fabrykę papierosów w wiosce pod Płońskiem na Mazowszu zlikwidowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z policjantami z podwarszawskiego Wołomina i CBŚP. Podczas akcji zabezpieczono prawie pół miliona sztuk papierosów oraz 138 kilogramów tytoniu.

4 Nielegalna fabryka papierosów pod Płońskiem zlikwidowana (autor: KPP w Wołominie)

– Funkcjonariusze podlaskiej KAS wspólnie z wołomińskimi policjantami i funkcjonariuszami CBŚP z Białegostoku i Lublina wykryli i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów w miejscowości Ćwiklin pod Płońskiem – poinformowała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.

– W hali magazynowej na jednej z prywatnych posesji funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię służącą do produkcji papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz komponenty do ich wytwarzania. W sprawie zatrzymano czterech cudzoziemców w wieku od 35 do 45 lat oraz zabezpieczono trzy samochody należące do podejrzanych – dodaje.

Straty budżetu państwa szacowane są na ponad 2 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Mężczyźni zostali objęci dozorami policji, zakazami opuszczania kraju oraz miejsc pobytu, a także wobec nich prokurator zastosował poręczenia majątkowe.

Za zarzucane czyny może grozić do 5 lat więzienia.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA