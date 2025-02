Ochłodzenie na Mazowszu. Na termometrach nawet -7 stopni Celsjusza [PROGNOZA] Adam Abramiuk 08.02.2025 15:11 Na Mazowszu będzie mroźnie — ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć pojawi się dużo słońca, to temperatura minimalna w nocy wyniesie od -7 do -5 stopni. — Będzie wiał wiatr z południowego wschodu i wschodu, już nieco słabszy, ale nadal okresami umiarkowany — informuje Anna Gryczman z IMGW.

Jaka pogoda na Mazowszu? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Nadchodzi ochłodzenie — temperatury na Mazowszu w nocy spadną poniżej -5 stopni Celsujsza. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman informuje, że będzie za to dużo słońca.

— W ciągu dnia od 0 do 2 stopni, wiał będzie umiarkowany i porywisty wiatr południowo-wschodni. Kolejna doba z jeszcze mniejszą ilością zachmurzenia będzie wręcz pogodnie i słonecznie. W nocy niestety mroźnie. Temperatura minimalna wyniesie od -7 do -5 stopni — mówi Gryczman.

Piękna zapowiada się niedziela.

— W tę słoneczną niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 3 stopni. Nadal będzie wiał wiatr z południowego wschodu i wschodu, już nieco słabszy, ale nadal okresami umiarkowany — informuje Gryczman.

W kolejnym tygodniu będzie dużo słońca.

— Jednak będzie stosunkowo mroźno, szczególnie w nocy temperatura może spadać nawet do -7, -6 stopni. W ciągu dnia delikatny plus od 0 do 2, 3 stopni — mówi Gryczman.

Unijna służba klimatyczna Copernicus poinformowała, że styczeń był najcieplejszym pierwszym miesiącem roku w historii pomiarów.

