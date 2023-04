Dużo słońca, mało chmur. Ciepły, wiosenny weekend na Mazowszu [PROGNOZA] Adam Abramiuk 22.04.2023 09:11 W ten weekend na Mazowszu pogoda będzie Idealna na spacer czy pierwsze w sezonie grillowanie. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę będzie dużo słońca i mało chmur. Słupki rtęci pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy dokładną prognozę na weekend w województwie mazowieckim.

Pogoda na weekend na Mazowszu (autor: IMGW)

Na całym Mazowszu dziś mało chmur. Temperatura blisko 20 stopni.

– Dzień dość słoneczny, niewiele chmur, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. Wiatr na ogół słaby, południowo-wschodni. Noc soboty na niedzielę będzie pogodna, dość ciepła od 5 do 8 stopni – mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

Podobna pogoda ma być także jutro.

– Niedziela z niewielką ilością chmur i sporą dawką słońca, temperatura od 19 do 21 stopni. Wiatr początkowo słaby będzie się lekko wzmagał, pod koniec dnia umiarkowany z kierunków południowych – dodaje Tomczuk.

Pogoda na weekend

W sobotę ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wolno spadać.

Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże i lokalnie możliwy słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 st. C w dolinach karpackich do 19 st. C w centrum i 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Do załamania pogody ma dojść we wtorek – wtedy maksymalnie do 12 stopni w ciągu dnia i opady deszczu.

