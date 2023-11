Zima zbliża się na Mazowsze. IMGW ostrzega przed opadami śniegu i oblodzeniem RDC 17.11.2023 16:19 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na Mazowszu. Alert obowiązuje od piątku od godz. 15:00 do soboty do godz. 16:00. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed oblodzeniem dróg w pasie województw od pomorskiego po lubelskie.

3 W Siedlcach spadł pierwszy śnieg (autor: RDC)

Intensywne opady śniegu na Mazowszu od piątkowego popołudnia do soboty prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia w związku z opadami obowiązują od piątku od godz. 15:00 do soboty do godz. 16:00.

W centrum i na wschodzie Polski prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Poza Mazowszem alerty obowiązują w województwie lubelskim, części województwa łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, śląskiego i podkarpackiego.

W związku ze zmianą pogody Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega kierowców przed oblodzeniem.

❗Uważajcie na intensywne opady śniegu i możliwe oblodzenia. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne w górach oraz w pasie województw od pomorskiego po lubelskie.



Bądźcie ostrożni❗ pic.twitter.com/L1gHXF8np3 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 17, 2023

Mazowsze jest gotowe na zimę?

W związku z zapowiadanymi opadami w gotowości są już firmy, które na zlecenie warszawskiego ratusza oczyszczają ulice i chodniki ze śniegu.

– W razie potrzeby na ulice może maksymalnie wyjechać ponad 300 pługów i posypywarek. Jednak tyle pojazdów działa wtedy, kiedy są naprawdę intensywne i długotrwałe opady śniegu. W takiej bardziej standardowej akcji trzeba zabezpieczyć przed śliskością te ulice, którymi kursuje komunikacja miejska, bierze udział 170 pojazdów – mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.

– Cały czas monitorujemy pogodę – dodaje Niedziałek. – Równocześnie kontrolerzy w terenie sprawdzają, jak wygląda rzeczywisty stan dróg. Decyzja o rozpoczęciu akcji czy też jej zakresie podejmujemy po kompleksowej analizie tych wszystkich tras – tłumaczy.

Także w Siedlcach sprzęt do odśnieżania miasta już gotowy.

– Akcja oficjalnie zaczyna się 1 grudnia i trwa do końca marca, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – zapewnia naczelnik wydziału dróg Wojciech Cywlik. – Oczywiście w przetargu zastrzegliśmy sobie, że możemy ją ogłosić wcześniej lub wcześniej zakończyć, lub przedłużyć w zależności od potrzeb. Natomiast jeżeli nie będzie potrzeby przedłużania, mamy zastrzeżone w przetargu, że będą prowadzone tzw. dyżury akcji zimowej, gdzie kilka takich solarek, piaskarek będzie zawsze do dyspozycji – tłumaczy.

Prognoza na sobotę

W sobotę zachmurzenie będzie duże, na północy i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie może wystąpić mgła lub mgła marznąca ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na zachodzie i nad morzem miejscami wystąpią opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem lub śniegu. W Karpatach i Sudetach spodziewany jest lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, a na wschodzie i w centrum kraju około 5 cm.

Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, a w zachodniej od 2 st. C do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km/h, w Sudetach do 80 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Czytaj też: Lapidarium w Siedlcach zyska nowy blask. Kończy się pierwszy etap remontu

Źródło: RDC/PAP Autor: RDC /PA