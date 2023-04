Zbiórka darów dla niepełnosprawnych uczniów szkoły we wsi Dołbysz na Ukrainie RDC 11.04.2023 19:50 Do 20 kwietnia potrwa w Płońsku zbiórka darów dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze szkoły we wsi Dołbysz niedaleko Berdyczowa na Ukrainie. Akcję można również wesprzeć finansowo.

Zbiórka w Płońsku (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

W Płońsku prowadzona jest zbiórka darów dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze szkoły we wsi Dołbysz niedaleko Berdyczowa na Ukrainie. Zbierane są m.in. artykułu spożywcze, środki higieniczne i odzież. Zbiórkę, która potrwa do 20 kwietnia, można wesprzeć finansowo.

Informując o zbiórce, Urząd Miasta Płońska podkreślił, że większość uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którzy uczęszczają do szkoły w wiosce Dołbysz niedaleko do Berdyczowa w obwodzie żytomierskim, to Polacy.

„Jest tam polska parafia, polski ksiądz, a nazwiska takie jak Malinowski, Kowalski czy Nowakowski to norma” – przekazał płoński urząd Miasta. Jak wspomniano w informacji, uczniowie ze szkoły z Dołbysza korzystają często z odzieży i butów, które są używane i przekazywane następnie młodszym.

– W szkole z internatem w Dołbyszu przebywa 72 uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w wieku od 7 do 20 lat. W większości są to Polacy. Placówka jest bardzo skromna, podopieczni chodzą jeden po drugim w ubraniach i butach, często brakuje jedzenia – mówi rzecznik ratusza Filip Przedpełski.

„Wraz ze wszystkimi szkołami podstawowymi i przedszkolami na terenie Płońska oraz przy ogromnym wsparciu Stowarzyszenie »Idziemy na Spacer«, Banku Żywności w Ciechanowie, Urzędu Miasta w Płońsku, Ochotniczych Straży Pożarnych w Płońsku i Żukowie organizujemy Wielką Zbiórkę Pomocową” – ogłosił płoński samorząd.

Co na zbiórkę dla Ukrainy w Płońsku?

Zbierane są m.in. artykuły spożywcze – makarony, cukier, olej, konserwy, margaryna, przyprawy, ciastka, dżemy, a także leki bez recepty – przeciwbólowe, syropy na kaszel, plastry i opatrunki oraz środki higieniczne – papier toaletowy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, pasta i szczoteczki do zębów i mokre chusteczki, jak również produkty chemiczne, w tym płyny do mycia naczyń i środki do czyszczenia toalet. Zbiórka obejmuje też, jak zaznaczono w informacji, ubrania i buty w stanie dobrym i bardzo dobrym dla osób w wieku od 7 do 20 lat.

„Pomoc rzeczową można zostawić w każdej płońskiej szkole podstawowej i przedszkolu” – wyjaśnił urząd miasta. Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia „Idziemy na Spacer”: 43823 0000 7001 6528 8200 00001, wpisując w tytule przelewu: DOŁBYSZ.

„Zbiórka potrwa do 20 kwietnia. Zebrany dary wyjadą w transporcie pomocowym jeszcze w kwietniu" – powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Płońska Filip Przedpełski. Dodał, że zbiórkę i wsparcie w organizacji transportu humanitarnego patronatem honorowym objął burmistrz Andrzej Pietrasik.

Płońsk z pomocą Ukrainie

Płońsk organizuje pomoc dla Ukrainy od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. Dotychczas z miasta wysłano 54 transporty humanitarne, w tym 31 z lekami, łóżkami szpitalnymi, żywnością i odzieżą, przy czym dary te – łącznie 500 ton – trafiły do partnerskiego Tarnopola, a także do innych miast i mniejszych miejscowości. Pomoc z Płońska dotarła m.in. do Kijowa, Winnicy, Czernichowa i do Berdyczowa.

W Berdyczowie działa lokalny hub pomocowy, z którego przywożone tam dary trafiają do różnych regionów Ukrainy, w tym blisko miejsc, gdzie toczą się działania wojenne. Przedstawiciele berdyczowskiego sztabu pomocy humanitarnej odwiedzili Płońsk w marcu, wręczając burmistrzowi Andrzejowi Pietrasikowi podziękowania za okazaną pomoc i jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą współpracę obu miast, także po zakończeniu wojny.

