Pierwszy śnieg może dziś spaść na Mazowszu. Mamy prognozę IMGW Adam Abramiuk 16.11.2023 07:42 Zima nadchodzi na Mazowsze. Już dziś w regionie miejscami może pojawić się śnieg. Będzie wyraźne ochłodzenie - mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Śnieg (autor: pixabay)

Już dziś możliwy pierwszy śnieg w tym sezonie na Mazowszu. IMGW zapowiada nadejście zimy.

- Na termometrze od 4 do 6 stopni Celsjusza, z czego najcieplej będzie w południowej części województwa. Przez cały dzień będą jednak występowały opady deszczu. Ale uwaga. W godzinach późnowieczornych deszcz ten może zmieniać swoją formę na deszcz ze śniegiem. I z czwartku na piątek, szczególnie w północnej części województwa, może wystąpić nawet sam śnieg - mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.



- Jeszcze chłodniej będzie w piątek - dodaje Walijewski. - Szczególnie północ i wschód województwa, tu jeden do dwóch centymetrów - taki przyrost pokrywy śnieżnej. Czy ten śnieg dojdzie do Warszawy? Jeżeli, to raczej deszcz ze śniegiem niż sam śnieg - mówi.



- Mimo takiej aury listopad - jak na razie - jest ekstremalnie ciepły - podkreśla Walijewski. - Średnia dla województwa mazowieckiego jest wyższa od normy o 2,7 do 2,9 stopnia Celsjusza. To są spore wartości. Jeżeli temperatura nie będzie przekraczała w dzień zera, to będą jednak chłodniejsze dni, niż byśmy się spodziewali właśnie w tym okresie listopada. Także cóż, nadchodzi ochłodzenie. Deszcz ze śniegiem, niewykluczony sam śnieg - wskazuje.



W prognozach najwięcej opadów w weekend - szczególnie w niedzielę. Wtedy śnieg może spaść na terenie całego województwa.

Czytaj też: Sezon na wymianę opon w pełni. Jedna trzecia kierowców tego nie robi