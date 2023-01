Pieniądze od wojewody na autobusy na północno-zachodnim Mazowszu Agnieszka Pazdecka-Maruszak 16.01.2023 21:15 12 linii autobusowych na północno-zachodnim Mazowszu z dofinansowaniem od wojewody. Niemal 800 tys. zł trafiło do starostwa płockiego na funkcjonowanie istniejących już linii łączących powiat płocki z gostynińskim, sierpeckim oraz z miastem Płock.

Autobus (autor: pixabay)

- Dofinansowanie na 9 linii dostał również powiat gostyniński – mówi starosta Arkadiusz Boruszewski. - Na ten rok uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 458 676 zł. To są środki rządowe. Do tego jeszcze nasz wkład własny w wysokości około 100 tys. zł - informuje.





- To bardzo ważne połączenia Gostynina z ościennymi miejscowościami – dodaje starosta. Pomagają w funkcjonowaniu powiatu. - Przede wszystkim w utrzymaniu naszych szkół ponadpodstawowych. Zapewniają transport młodzieży do tych szkół. Również do szkół podstawowych, też dzieciaki dojeżdżają - wyjaśnia.



Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

