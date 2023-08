Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Zagrzmieć może w całym regionie RDC 06.08.2023 14:07 W niedzielę ulewne deszcze wystąpią początkowo na zachodzie i będą przemieszczały się na wschód. W całym kraju możliwe burze z gradem. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do 22:00 na całym Mazowszu.

Otrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Zagrzmieć może w całym regionie (autor: pixabay)

W niedzielę silne opady deszczu występują obecnie na zachodzie kraju. Barczyk poinformował, że na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce opady są intensywne i ulewne. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie pojawią się pierwsze burze. Po południu możliwe są też na Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim. Burze mogą być gwałtowne z silnym deszczem i gradem. Pod wieczór przemieszczą się one na wschód i północny wschód. Najintensywniejsze spodziewane są między godziną 17 i 20. W czasie burz suma opadów wyniesie do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Lokalnie możliwe są także trąby powietrzne, np. na Lubelszczyźnie, Mazowszu czy Podkarpaciu.

#IMGWlive 06.08 | 13:35



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE



Intensywne opady deszczu 3°



Dotychczasowa suma opadów wyniosła miejscami od 50 mm do 80 mm, a całkowita suma opadów w czasie obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 80 mm do 110 mm.#IMGW pic.twitter.com/z6XfXHZZxr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 6, 2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w niedzielę ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami oraz burzach z gradem w części powiatów woj. mazowieckiego, małopolskiego i podlaskiego oraz dla wszystkich powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Najchłodniej będzie na zachodzie kraju – do 13 stopni Celsjusza. W centrum ok. 28, a na Suwalszczyźnie nawet 33 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty z kierunków południowych. Na Wybrzeżu wiatr będzie silny i osiągnie prędkość do 90 km na godzinę.

Z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal będzie duże i całkowite z opadami deszczu na północnym zachodzie i burzami głównie na północnym wschodzie. Początkowo burze będą gwałtowne.

Podczas burz opady deszczu będą umiarkowane i silne. Prognozowana suma opadów na północy kraju wyniesie 35 mm. Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza na zachodzie, na przeważającym obszarze ok. 13-15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie - do 17 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru osiągną prędkość do 90 km na godzinę.

Czytaj też: Zmaltretowany pies znaleziony w lesie. Dwa tys. zł nagrody za znalezienie oprawcy