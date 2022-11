Ośrodek zdrowia, kultury i urząd gminy. Nowy budynek stanie w Grębkowie Olga Kwaśniewska 04.11.2022 19:21 Energooszczędny, ekologiczny i dostępny. Taki będzie nowy wielofunkcyjny budynek w Grębkowie w powiecie węgrowskim. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a prace rozpoczną się najpóźniej w połowie grudnia.

Nowy budynek powstanie w Grębkowie (autor: Zografos 07, CC BY-SA 3.0/ Wikipedia)

- Niedługo zostanie wbita pierwsza łopata - cieszy się wójt Bogdan Doliński. - Wejście na plac budowy zgodnie z tym co mówi szef firmy, będzie najprawdopodobniej gdzieś w połowie grudnia. Realizacja pierwszego etapu, czyli przykrycie tego budynku, poddasze to październik przyszłego roku. Potem drugi etap czyli wejście do środka i szykowanie, to nastąpi w przeciągu kolejnego roku - mówi.





- Połączymy tu trzy obiekty - informuje wójt. - Ośrodek zdrowia z zapleczem rehabilitacyjnym, gabinetami specjalistycznymi, gdzie lekarz by na te dwie godziny w tygodniu przyjechał i zajął się naszymi pacjentami jest niezwykle potrzebne. Ponadto będzie ośrodek kultury, sala widowiskowa, czyli dostęp mieszkańców do kultury, no i urząd gminy - tłumaczy.





Budowa i wyposażenie budynku będą kosztować w sumie prawie 16 mln zł, 10 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu. Dotychczasowy urząd gminy zostanie przeznaczony na rzecz kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i zakładu gospodarki komunalnej.

Czytaj też: Gmina Pniewy oszczędza. W nocy nie świecą latarnie