Ogłoszenia o „odsprzedaży” punktów karnych w internecie. GITD: grozi za to nawet pozbawienie wolności Olga Kwaśniewska 19.01.2023 17:08 "Szukam osoby, która przejmie punkty karne z mandatu. Zdjęcie z fotoradaru" - taką propozycję można znaleźć na jednym z portali społecznościowych w Radomiu. Oferta jest oczywiście za pieniądze. Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed próbami przekazywania swoich punktów na konta innych kierowców.

Przekazywanie punktów karnych jest nielegalne (autor: Pixabay)

- Okazuje się, że oszukanie systemu, w dobie dostępu do sieci i różnych baz jest praktycznie niemożliwe - zaznacza rzeczniczka Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Monika Niżniak. - Każda osoba, każda która jest wzywana, która składa zeznania, która przekazuje informacje, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Jeśli przekazuje nam nieprawdziwe, fałszywe informacje, jest za to odpowiedzialność karna. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - tłumaczy.

- Grozi za to wysoka kara - ostrzega Niżniak. - Zmierzamy do tego, żeby ustalić faktycznego sprawcę wykroczenia, więc tego, który w danym momencie siedział za kierownicą i kto na przykład przekroczył prędkość, a nie jakąkolwiek przypadkową osobę. I w tym celu wykonujemy szereg weryfikacji, szereg porównań, korzystamy z szeregu baz i rejestrów, aby ustalić faktycznego sprawcę - dodaje.

Cwaniactwo krytykują także sami kierowcy

Punkty karne z konta kierowcy kasują się obecnie nie po roku, a po dwóch latach. Jeśli w tym czasie kierowca dopuści się tego samego wykroczenia - płaci podwójną stawkę mandatu.

