Od jutra akcja szczepienie lisów na Mazowszu. Na co uważać? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 03.04.2024 15:48 Jutro rozpoczyna się wiosenna akcja szczepienia lisów na Mazowszu. Brązowe kostki z płynną zawartością będą zrzucane z samolotów na lasy, pola i łąki. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do spacerowiczów o ostrożność, szczególnie podczas wyprowadzania zwierząt na spacer.

Od jutra rusza wiosenna akcja szczepienia lisów na Mazowszu (autor: Pixabay)

Od 4 do 17 kwietnia potrwa akcja wiosennego szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie. Odpowiadania za nią Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Akcja obejmuje teren całego województwa mazowieckiego. Podobnie jak podczas poprzednich akcji, szczepionka będzie zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki oraz wykładana ręcznie w formie przynęt. Zrzuty nie obejmą zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

Zagrożenie dla domowych zwierząt i ludzi

Przez dwa tygodnie od jej wyłożenia koty powinny być trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, a psy wyprowadzane na smyczy. Każdy kontakt zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Ponadto, szczepionki nie powinni dotykać również ludzie. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, to należy dokładnie przemyć to miejsce wodą z mydłem, a następnie skontaktować się z lekarzem. Niedotykanie szczepionki jest również ważne z tego względu, że lisy nie przyjmą szczepionki, jeśli wyczują zapach człowieka.

