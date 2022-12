Od dzisiaj lodowisko w Pionkach. Pierwsze wejścia za darmo Anna Orzeł 04.12.2022 11:58 Ma osiemset metrów kwadratowych, zadaszenie i wypożyczalnię sprzętu. Dziś w Pionkach otwarte zostanie lodowisko "Biały Orlik". Na miejscu będzie można naostrzyć łyżwy albo skorzystać z rady instruktora.

Od niedzieli lodowisko w Pionkach (autor: Pixabay)

Przez kilka pierwszych godzin, od 13.00 do 16.00, dorośli i dzieci jeździć będą za darmo. Potem opłata za wstęp wyniesie 12 złotych. Bilet ulgowy to 10 złotych.

- Obiekt czynny będzie codziennie - mówi Andrzej Iwanowski z Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Lodowisko "Biały orlik" w Pionkach będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach do 15 do 21, ostatnie wejście o 20. Natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 14 - 21 - informuje.

Lodowisko przy ulicy Leśnej w Pionkach będzie działało do początku kwietnia.

Czytaj też: Sezon na łyżwy na Mazowszu otwarty