Nowy sprzęt skradziony z OSP w Sokołowie pod Gostyninem Katarzyna Piórkowska 07.02.2023 20:21 Złodzieje okradli strażaków ochotników z OSP w Sokołowie w gminie Gostynin. Druhowie zauważyli, że z remizy zniknęły dwa urządzenia, bez których trudno będzie pomóc ludziom w potrzebie, np. po wichurze usunąć połamane drzewa z drogi czy dachu albo przeciąć stalową konstrukcję.

Złodzieje okradli strażaków (autor: OSP Sokołów)

- To dla nas wielka strata - mówi prezes OSP w Sokołowie, Grzegorz Rękawiecki. - To akurat nowy sprzęt, który jeszcze nie był używany. Pozyskany z dotacji. Zginęła przecinarka do stalobetonu i pilarka spalinowa. To dość duży sprzęt. My takiego sprzętu nie mieliśmy w ogóle na stanie. Nasi druhowie byli szczęśliwi, że będą mieli czym pomocy udzielać - dodaje.

Piły były warte około 8 tys. zł. Druhowie z Sokołowa liczą, że znajdzie się ktoś, kto powie, gdzie jest skradziony sprzęt i kto włamał się do remizy. Złodziei szuka także gostynińska policja.

