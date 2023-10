Nowelizacja kodeksu karnego. Wiemy, ilu więźniów opuściło mazowieckie zakłady karne Beata Głozak 05.10.2023 17:11 Radio dla Ciebie dowiedziało się, ilu więźniów do tej pory wyszło na wolność z mazowieckich zakładów karnych po nowelizacji kodeksu karnego. Nowe przepisy złagodziły odpowiedzialność między innymi za kradzieże czy paserstwo. — Mazowieckie jednostki penitencjarne opuściły 42 osoby — informuje rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Nowelizacja kodeksu karnego (autor: PIXABAY)

Z początkiem października weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Zwiększono w nim kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem z 500 do 800 zł.

Jak podkreśla rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Warszawie Bartosz Muszyński, nowe przepisy zaostrzają kary w przypadku najcięższych przestępstw, ale łagodzą w drobnych sprawach, gdy sprawcy rokują na resocjalizację. To właśnie oni zaczęli wychodzić na wolność.

— Decyzje o tym, którzy ze skazanych będą podlegać wymianie prawomocnego wyroku, należy wyłącznie do decyzji sądu. Zgodnie z decyzjami, mazowieckie jednostki penitencjarne opuściły 42 osoby — informuje Muszyński.

Więcej kradzieży w Polsce?

Tymczasem na zmiany krytycznie patrzą karniści.

Adwokat dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że może wzrosnąć liczba drobnych kradzieży.

— Jak mówią czasami osoby, które się zajmują tą częścią prawa karnego, to jest taka „promocja za kradzież”. Do tego to się sprowadza. Okazuje się nagle, że można kraść więcej — mówi Chojniak.

Dane o osadzonych, którzy wyszli na wolność, dotyczą osób podlegających pod okręgowy inspektorat służby więziennej w Warszawie. W jego skład wchodzi 11 jednostek.

W tej grupie są więzienia w Siedlcach, Płocku i Przytułach Starych, areszty w Warszawie. Nie ma zakładu w Radomiu.

