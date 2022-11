Nowe pociągi dojadą jednak do Góry Kalwarii i Czachówka. Trwa podwyższanie peronów Adrian Pieczka 03.11.2022 22:54 Kolejarze podwyższają perony na stacjach w Górze Kalwarii i w Czachówku. To obiecane w wakacje prace, dzięki którym od grudnia do tych miejscowości dojadą nowe pociągi Kolei Mazowieckich.

Nowe pociągi dojadą jednak do Góry Kalwarii i Czachówka. Trwa podwyższanie peronów (autor: Koleje Mazowieckie)

Prace zlecone przez PKP PLK to efekt ustaleń między kolejarzami i przewoźnikiem. W lipcu okazało się, że nowe składy Flirt zakupione przez Koleje Mazowieckie są za wysokie dla peronów w Górze Kalwarii i Czachówku, przez co nie byłyby w stanie obsłużyć tych stacji. Pasażerom podróżującym do Warszawy groziło przesiadanie się w polu ze starych pociągów do nowych.

W tej sprawie interweniowały władze gminy, po kilku spotkaniach PKP PLK zobowiązały się do podwyższenia platform, dzięki czemu nowe składy dojadą do obu miejsc.

Kolejarze deklarują, że wyrobią do grudnia, gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy, a Flirty wyjadą na tory. Dziennie ma tam kursować 15 par pociągów.

Koszt tych prac to 600 tys. zł. W całości pokryje je PKP PLK.

