Nowa oczyszczalnia w Kosowie Lackim powstanie z opóźnieniem Olga Kwaśniewska 29.11.2022 16:54 Nie w listopadzie, a dopiero w lutym ruszy nowa oczyszczalnia w Kosowie Lackim. Budowa opóźniła się ze względu na problemy z dostępnością niektórych urządzeń i materiałów budowlanych. Powodem wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia.

Opóźnia się budowa oczyszczalni w Kosowie Lackim (autor: Pixabay)

- Czekamy z niecierpliwością, bo to naprawdę potrzebny obiekt - tłumaczy burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak. - Inwestycja jest bardzo potrzebna, dlatego, że ścieki nam się zwiększyły. W tej chwili grożą nam kary za przekroczenie ścieków w obecnej oczyszczalni, dlatego bardzo, bardzo nam zależy, żeby ona do końca stycznia została uruchomiona - tłumaczy.

- Inwestycja miała być gotowa już w listopadzie, ale tak się nie stanie - przyznaje burmistrz. - My już w lutym chcemy po prostu ścieki przekierować do naszych zbiorników. Będziemy tę oczyszczalnię uruchamiać od lutego, a kwiecień to już pełny rozruch i żeby oczyszczalnia w pełni pracowała - wyjasnia.

Nowa oczyszczalnia jest konieczna, bo Kosów rozbudowuje się i dotychczasowe kolektory nie zdają egzaminu. Większość nieczystości była odbierana przez sąsiednią gminę, co generowało dodatkowe koszty. Samorząd zapłaci nie 11 mln zł, jak pierwotnie zakładała umowa z wykonawcą, a 13 mln 300 tys. zł.

