Niedziela chłodna z porywistym wiatrem. Na drogach mogą występować mgły RDC 08.01.2023 11:33 W niedzielę niemal w całej Polsce temperatura będzie utrzymywała się kilka stopni powyżej zera. W nocy nad Polską przejdzie front atmosferyczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed możliwą mgłą.

W niedzielę pochmurno, możliwe opady deszczu (autor: IMGW)

Jak przekazał Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie na skraju rozległego niżu z centrum między Wielką Brytanią a Islandią. Do kraju z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

- Najładniejsza pogoda będzie na południowym zachodzie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum około 5, do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty od do 55 km/h do 90 km/h - powiedział Jakub Gawron

Możliwe opady deszczu i śniegu

W nocy nad Polską powoli przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Na południu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju możliwe są słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 5 na krańcach zachodnich.

Mgła na drogach

"Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w następujących rejonach kraju: lokalnie mgła występuje na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego. Z kolei deszcz występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" - podano w komunikacie GDDKiA i zaapelowano do kierowców o ostrożną jazdę.

W niedzielę w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie kraju miejscami również rozpogodzenia. Miejscami na północy i południowym wschodzie słabe opady deszczu, a początkowo na krańcu północno-wschodnim możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź.

