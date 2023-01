Nie żyje mężczyzna poparzony w pożarze gminie Joniec. Śledztwo przejmuje prokuratura Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.01.2023 10:56 Nie żyje mężczyzna poparzony w pożarze w gminie Joniec w powiecie płońskim. Do zdarzenia doszło w miejscowości Popielżyn Zawady 7 stycznia. W akcji brało udział 14 jednostek straży pożarnej. W związku ze śmiercią mężczyzny sprawa trafiła do prokuratury.

Nie żyje mężczyzna uratowany z pożaru w gminie Joniec (autor: OSP Joniec)

- Wstępne zgłoszenie wskazywało na wybuch butli z gazem w domu - mówi rzeczniczka płońskiej policji, Kinga Drężek-Zmysłowska. - Jednak ta informacja nie została na chwilę obecną potwierdzona. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa i czekamy na ustalenia poczynione przez biegłego - wyjaśnia.

- Sprawa trafi teraz do prokuratury - dodaje rzeczniczka. - Będziemy teraz przekazywać do prokuratury ze względu na to, że zmarł. Jest brana pod uwagę zmiana kwalifikacji. Wstępna to było narażenie na utratę życia i zdrowia - tłumaczy.

Pogorzelcy swoją tragedię opisali na portalu zrzutka.pl Właścicielka domu prosi o pomoc w jego odbudowie.

