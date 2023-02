Na liczniku nawet ponad 70 km/h za dużo. ITD podsumował styczeń na drogach Mazowsza Cyryl Skiba 11.02.2023 17:51 18,5 tys. wykroczeń tylko w jednym miesiącu. Inspektorat Transportu Drogowego podsumowuje styczeń na drogach Mazowsza. Piraci drogowi przejeżdżali na czerwonym świetle i przekraczali dozwoloną prędkość - niektórzy znacznie.

Na liczniku nawet ponad 70 km/h za dużo. ITD podsumował styczeń na drogach Mazowsza (autor: pxhere)

- Wyłapało to 90 fotoradarów - mówi rzeczniczka ITD Monika Niżniak. Są jednak pozytywy. - Jeśli kierowcy decydują się na przekroczenie prędkości, to w większości przypadków przekraczają ją w najmniejszym progu - między 11 a 20 km/h więcej. To ponad 60 procent wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Natomiast tych ekstremalnych przypadków powyżej 50 km/h zarejestrowaliśmy w styczniu blisko 1,5 procenta - wskazuje.



- Takiego niechlubnego rekordzistę mamy w Warszawie na moście Poniatowskiego. Kierowca 2 stycznia przekroczył dozwoloną prędkość o 72 km/h. Na liczniku miał 122 km przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h i to w obszarze zabudowanym. Tutaj już sprawa zakończyła się w postępowaniu mandatowym. Kierowca został ukarany najwyższą możliwą grzywną - dodaje Niżniak.



Rekordowe maszyny? 1002 naruszenia wyłapał fotoradar na ulicy Ostrobramskiej. Odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy w stronę Poznania - 1400.

