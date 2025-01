Wodociągi przypominają: nie wyrzucajmy śmieci i jedzenia do toalety

Sedes to nie kosz na śmieci - przypominają pracownicy wodociągów. Jak wskazuje MPWiK, wiele osób nie rozumie, że wyrzucanie odpadów do toalet może bardzo negatywnie wpłynąć na wodociągi nawet w naszej najbliższej okolicy. – Wyrzucanie resztek jedzenia do toalety to także dokarmianie żyjących w kanalizacji szczurów i przyczynianie się do zwiększania ich populacji – przypomina Joanna Maliszewska.