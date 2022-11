Ruszył ostatni etap budowy al. św. Wojciecha w Mławie Alicja Śmiecińska 03.11.2022 18:19 To ważna inwestycja dla całego północnego Mazowsza - ruszyły prace nad budową trzeciego etapu al. św. Wojciecha w Mławie. Droga połączy ulicę Płocką z drogą krajową nr 7 - mówi zastępca burmistrza Mławy Szymon Zejer.

Aleja świętego Wojciecha w Mławie (autor: UM Mława)

- Trzeci etap, który połączy rondo miast partnerskich z drogą krajową nr 7, jest ostatnim etapem, który przewidywaliśmy do zrealizowania. Skomunikuje tę część miasta, osiedle Warszawska z dzielnicą przemysłową. Będzie alternatywą dla drogi wojewódzkiej 544 do wyjazdu do miasta, żeby mieszkańcom poprawić komfort - tłumaczy Zejer.

Nowa droga będzie miała 7 metrów szerokości. Wzdłuż arterii będzie chodnik i ścieżka rowerowa.

Inwestycja ma być gotowa za niespełna dwa lata.

