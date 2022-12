Zbłąkane dusze i udana „kradzież”. Świąteczne tradycje na Mazowszu w Wigilię RDC 24.12.2022 10:49 Święta Bożego Narodzenia, jak i sama Wigilia obfitują w przesądy, tradycje i zwyczaje. Niegdyś Wigilii przypisywano magiczne znaczenie i wieszczącą moc. Zachowanie w tym dniu było podporządkowane wielu zakazom i nakazom.

Tradycje wigilijne na Mazowszu (autor: Darek Delmanowicz/PAP)

Jedną z popularniejszych tradycji związany ze świętami jest przygotowanie dodatkowego nakrycia na wigilijnym stole. To miejsce dla niespodziewanego wędrowca, a sam zwyczaj nawiązuje do wiary w spacerowanie dusz po świecie.

– Dusza zanim trafi do nieba, bywa, że błąka się po świecie, a nasi bliscy, którzy już od nas odeszli, mogą nas odwiedzać, sprawdzać, co się u nas dzieje, ale i próbować nam pomóc w jakimś stopniu. Wigilia to czas przełomu, stąd w tym okresie zostawiano nawet uchylone drzwi od domów – przypomina etnograf Justyna Górska-Straicher.

W niektórych regionach Polski zachował się zwyczaj dmuchania na puste miejsce przy stole. – Chodziło o to, żeby takiej duszyczce nie usiąść z rozpędu na kolanach. Trzeba więc było najpierw zdmuchnąć i dopiero można było przysiąść na tym wolnym miejscu – mówi etnograf.

A po samej wieczerzy nie sprzątano ze stołów, wierzono bowiem, że dusze zbłąkane mogą się pożywiać.

Udana kradzież w Wigilię

Dawniej wierzono również, że wszystko, co wydarzy się w Wigilię, będzie miało konsekwencje w nadchodzącym roku.

– Należało wstać wcześnie rano, żeby nie być ospałym w ciągu dnia. Dobrze byłoby umyć się zimną wodą ze studni albo napić się jej, żeby zachować zdrowie i urodę w nadchodzącym roku. Starano się na przykład niczego nie pożyczać, żeby w nowym roku nie być zmuszonym do pożyczania czegoś od sąsiadów – mówi Joanna Szewczykowska ze skansenu w Sierpcu.

Dobrą wróżbą na nadchodzący rok była też udana kradzież. Zwykle „kradziono” drobne przedmioty, które trzeba było zwrócić właścicielowi.

Dekoracje wigilijne

Na Wigilię starannie przygotowywano także dworskie pokoje i chłopskie izby. W wiejskich chałupach nawiązywano do betlejemskiej stajenki.

– Starano się w tym czasie oddać klimat szopy betlejemskiej. Kładziono więc siano pod obrus, ale i wokół stołów czy ławy, przy której domownicy spożywali wigilijną wieczerzę. Pod belki stropowe zatykano zielone gałązki, które symbolizowały wegetację roślin – opowiada Szewczykowska.

Z kolei stół albo ławę, przy której spożywano wieczerzę wigilijną, zawsze przykrywano białym obrusem.

– W rogach izby stawiano snopy niemłóconego zboża, czyli pszenicę, jęczmień, żyto i owies. Często w Wigilię gospodarze wróżyli sobie o urodzaj, wyciągając po jednym kłosie z tego snopa. Następnie rozcierali kłos w dłoni i liczyli ziarna, które wypadły. To zboże, którego ziaren było najwięcej, miało w nadchodzącym roku obrodzić najlepiej – dodaje Szewczykowska.

Snopy zbóż dekorowano ozdobami z opłatka w kształcie kuli lub kołyski. Kiedy zaczęły pojawiać się choinki, dekorowano je obok snopów zboża.

