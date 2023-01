Miał dość ukrywania się i zgłosił się na policję

Do niecodziennej sytuacji doszło w Grójcu. Do komendy zgłosił się mężczyzna i oświadczył, że jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Okazało się, że 39-latek mówi prawdę i jeszcze tego samego dnia trafił do aresztu śledczego, by odbyć karę pozbawienia wolności.