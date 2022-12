Meteorolodzy czarno widzą białe święta. Boże Narodzenie z możliwymi opadami deszczu Cyryl Skiba 06.12.2022 11:09 Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia na Mazowszu nie brzmi zachęcająco. Rzecznik IMGW przekazał pierwsze przewidywania Instytutu.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia (autor: PAP)

Świąteczny tydzień zapowiada się z dodatnimi temperaturami i raczej bez śniegu, a za to z deszczem – przewiduje rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Grzegorz Walijewski powiedział, że meteorolodzy mają na razie jedynie bardzo wstępne analizy modeli meteorologicznych. Na Mazowszu bez wielkich mrozów.

- Możemy się spodziewać temperatury maksymalnej powietrza około od dwóch stopni w południowej i południowo-wschodniej części województwa do około pół w północnej części. Natomiast temperatura minimalna może wynieść około minus czterech stopni Celsjusza - mówi Walijewski.

W świątecznym tygodniu należy się spodziewać opadów nawet do 8 litrów na metr kwadratowy. Pod znakiem zapytania stoi czy będzie to deszcz czy śnieg.

- Czy jest szansa na białe święta? Patrząc na te prognozy, to w zależności od tego kiedy opad wystąpi. Jeżeli wystąpiłby w nocy, kiedy będzie ta ujemna temperatura, to jak najbardziej. Natomiast temperatura w dzień, która jest lekko dodatnia może powodować ze to co spadnie jednak może się topić - wyjaśnia Walijewski.

Rzecznik IMGW podkreśla, że są to bardzo wstępne analizy, prognoza może się zmienić, nie należy się do niej przywiązywać.

Czytaj też: Dla grzecznych prezenty, dla niegrzecznych - rózga. Dziś obchodzimy mikołajki