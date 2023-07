Burze z gradem i ostrzeżenie 2. stopnia. Na Mazowszu wiatr nawet do 100 km/h Adrian Pieczka 05.07.2023 08:14 Dziś na zachodzie Mazowsza prognozowane są burze z gradem. W związku z tym IMGW wydał alert drugiego stopnia. Będzie on obowiązywał między godz. 13:00 a 20:00. Wiatr towarzyszący burzom może osiągnąć 90 km/h, a lokalnie nawet 100. Ostrzeżenia SMS na temat burz wysyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burze z gradem nad Mazowszem (autor: RDC)

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW w związku z burzami z gradem zaczną obowiązywać na zachodzie Mazowsza o godz. 13:00, a zakończą się o 22:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Alert obowiązuje na terenie następujących powiatów: płocki, sierpecki, żuromiński, gostyniński. Niewykluczone jednak, że zasięg ostrzeżenia zostanie rozszerzony na centralną i wschodnią część województwa.

⚠️Dziś przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie strefa burz, które miejscami będą gwałtowne. Burze przyniosą ulewny deszcz, grad oraz bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru.#IMGW #meteoimgw #burza pic.twitter.com/FwHlS0JHTu — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 5, 2023

– Po południu lub wieczorem pojawi się front burzowy, który przemieści się z zachodu na wschód. On może być dosyć gwałtowny, jeżeli chodzi o zjawiska. Na tę chwilę nie jest jeszcze do końca jasne, o której godzinie on przejdzie, a to jest bardzo ważne, bo od tego będzie zależeć, czy przyjmie gwałtowną postać, czy przejdzie w miarę łagodnie – mówi synoptyk meteorolog IMGW Mateusz Barczyk.

Porywisty wiatr może osiągać nawet 90–100 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są także opady gradu.

Od godz. 22:00 zaś alert dla pozostałej części Mazowsza.

– Za wyjątkiem krańców wschodnich są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Możemy się spodziewać opadów rzędu 15–25 milimetrów oraz porywów wiatru do 75 kilometrów na godzinę – mówi meteorolog IMGW Kowalczuk.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni. Te najwyższe wartości najbardziej prawdopodobne są w centrum i na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie za frontem, czyli na północnym zachodzie i zachodzie. Tam od 21 do 25 stopni Celsjusza.

Poprawa pogody w czwartek

Od czwartku zaś pogoda powinna się stopniowo uspokajać. W weekend można spodziewać się wyraźnej poprawy aury. Do Polski zbliżają się upały.

– W czwartek powinno się wypogodzić – dodaje Barczyk. – Ale już z niższą temperaturą, około 24 stopni Celsjusza. W piątek również nie najgorsza pogoda i nieco cieplej. W sobotę troszeczkę chmur, może na południu troszeczkę pokropić, ale też temperaturowo nie najgorzej – zapowiada.

W niedzielę ma być pogodnie i dosyć ciepło – powyżej 25 stopni Celsjusza.

‼UWAGA! ALERT RCB!‼



"Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 12 województw. pic.twitter.com/m2G8axUhkV — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 5, 2023

Czytaj też: Przed burzą schowali się pod drzewem. Trzyosobowa rodzina trafiła do szpitala po uderzeniu pioruna