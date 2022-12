Mazowsze wspiera Ukrainę. Do Winnicy wyruszyły 22 agregaty prądotwórcze Przemysław Paczkowski 28.12.2022 22:16 22 agregaty prądotwórcze od Mazowsza dla Ukrainy. Sejmik Mazowsza przekazał je do Winnicy. Na zakup sprzętu samorząd przeznaczył 160 tys. złotych.

- Do tej pory przekazaliśmy wsparcie Ukrainie o wartości ponad 2 mln złotych - mówi marszałek Adam Struzik. - Ataki na infrastrukturę krytyczną, czyli energetykę, sieci przesyłowe, również miejsca wytwarzania energii powodują, że naród ukraiński jest w tej chwili dotknięty nie tylko dramatem wojny, ale też dramatem braku dostępu do wody, do energii elektrycznej - wskazuje.



- Agregaty pomogą uzyskać dostęp do prądu czy internetu - dodaje przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski. - Kolejna transza pomocy tym razem trafia do obwodu winnickiego. Tam rzeczywiście sytuacja jest naprawdę trudna. Bandyci w mundurach Federacji Rosyjskiej chcą ten naród zagłodzić i zamrozić. Te agregaty z pewnością się przydadzą - wyjaśnia.



Sprzęt wyruszył w środę rano spod siedziby Sejmiku przy ulicy Jagiellońskiej. Agregaty trafią do Krakowa, a stamtąd bezpośrednio do Winnicy.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PL