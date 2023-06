Mazowsze w Programie Polska Wschodnia. Ponad 2,5 mld euro unijnego dofinansowania Anna Orzeł 16.06.2023 09:55 Za nimi szkolenie, przed nimi szansa na duże pieniądze - samorządowy z Mazowsza będą korzystać z możliwości, jakie daje Program Polska Wschodnia. Województwo mazowieckie dołączyło właśnie do pięciu innych regionów, które otrzymują unijne wsparcie. W grę wchodzą ogromne pieniądze, bo to blisko 2 miliardy 600 milionów euro.

- Połowa trafi do samorządów na prorozwojowe inwestycje - tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - Bo to drogi, bo to zakup transportu publicznego. To również kolej, to też działania zbliżające nas do neutralności klimatycznej, związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką obiegu zamkniętego - wymienia.



Mazowieccy samorządowcy od lat zabiegali o to, by region został objęty finansowym wsparciem Programu Polska Wschodnia.

- Dziś ich marzenia można przeliczyć już na euro - mówi wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. - Starajmy się czerpać z tego pełnymi garściami. To jest dla nas olbrzymia szansa, abyśmy wykorzystali te środki w maksymalny sposób, aby na koniec już rozliczenia tej perspektywy mieli taką świadomość, że wykonaliśmy tę pracę właściwie - dodaje.



W Radomiu zorganizowano specjalne warsztaty m.in. dla samorządowców, by prace nad projektami oraz wnioskami nie zawierały błędów i nie wymagały poprawek. Jednym z uczestników był wójt Głowaczowa Hubert Czubaj.

- Mamy bardzo dużo pomysłów, ale również potrzeb. Przede wszystkim infrastruktura drogowa, jak również wodno-kanalizacyjna. To są te dwie dziedziny, w które chcielibyśmy najbardziej zainwestować - wyjaśnia.

Z pieniędzy Programu Polska Wschodnia skorzystają też przedsiębiorcy.

