Święta na Mazowszu nie będą białe. Prognoza na najbliższe dni [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 20.12.2022 15:27 To nie będą białe święta. Na Mazowsze przyszło ocieplenie, a zima na jakiś czas da o sobie zapomnieć. Z zachodu nadchodzi niż Franciszka.

Prognoza na święta na Mazowszu (autor: Zbigniew Meissner/PAP)

– Najbliższe dni będą raczej pochmurne, z opadami deszczu i silniejszym wiatrem. Będzie też stopniowo topiła się pokrywa śnieżna, która na południu i wschodzie regionu jest dosyć spora – mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

To oznacza, że na białe święta na Mazowszu raczej nie ma co liczyć. – Wygląda na to, że ocieplenie pozostanie z nami co najmniej do końca tygodnia i na ten moment zarówno Wigilia, jak i pierwszy dzień świąt zapowiadają się wietrznie ze zdecydowanie dodatnią temperaturą rzędu 8–9 stopni oraz z opadami deszczu – podaje synoptyk.

W środę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu lub mżawki, tylko na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów.

