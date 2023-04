Stabilizacja wiosny na Mazowszu. Będzie coraz cieplej, także nocami [PROGNOZA] Adam Abramiuk 12.04.2023 19:12 Stabilizacja wiosny na Mazowszu – najbliższe dni upłyną w regionie pod znakiem słońca i kilkunastu stopniowych temperatur. Jak zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii Wodnej i Gospodarki, w nocy nie będzie już przymrozków. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy prognozę na drugą połowę kwietnia.

Wiosna na Mazowszu (autor: IMGW)

Na Mazowszu z dnia na dzień będzie coraz cieplej, również nocami.

– W kolejnych dniach opadów będzie zdecydowanie mniej. Temperatura maksymalna od 13 do 18 stopni Celsjusza, z czego chłodniej w północnej części województwa mazowieckiego. Jeżeli będą pojawiały się opady, to przelotne – mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według prognoz kończą się również przymrozki, co jest ważną informacją zarówno dla sadowników, jak i kierowców.

– W nocy nie prognozujemy już przymrozków. Temperatura minimalna będzie wynosiła od 5 do nawet 9 stopnia. Jeżeli więc ktoś zastanawia się, czy wymienić opony na letnie, to już może być ten czas, by umówić się do wulkanizatora – zauważa Walijewski.

W przyszłym tygodniu na Mazowszu słupki rtęci mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.

