Marznące opady w części Mazowsza i trudne warunki na drodze. Jest alert IMGW RDC 24.12.2022 14:31 Ostrzeżenie przez słabymi opadami marznącego deszczu lub mżawki w nocy z soboty na niedzielę w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ślisko na drogach i alert IMGW (autor: zdjęcie ilustracyjne)

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, trwających w jednym miejscu nie więcej niż 12 godzin.

Zgodnie z ostrzeżeniem między godziną 18 w sobotę, a 6 w niedzielę opady takie mogą wystąpić ma terenie powiatów żuromińskiego, mławskiego, sierpeckiego, płońskiego, płockiego, gostynińskiego i ciechanowskiego.

Prognoza na sobotę

W sobotę w kraju będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na południowym zachodzie. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie, północy oraz w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10°C na południowym zachodzie. Wiatr w północno-wschodniej połowie kraju przeważnie słaby, z kierunków wschodnich lub zmienny, na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami dość silny.

