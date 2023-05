Ludzkie szczątki przy szpitalu w Tworkach. Sprawę bada pruszkowska prokuratura Cyryl Skiba 19.05.2023 11:48 Pruszkowska prokuratura bada sprawę ludzkich szczątków znalezionych przy szpitalu w Tworkach. Znalezione kości znajdywały się w pobliżu cmentarza, sąsiadującego z placówką - informuje prokurator Krzysztof Sakowski. Śledczy wyjaśniają, jak się tam znalazły.

Szpital w Tworkach (autor: Ggolob, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Ludzkie szczątki znaleziono pod koniec kwietnia w pobliżu szpitala w Tworkach. Teraz sprawę bada prokuratura.

- Sekcja była ograniczona raczej do oględzin tych szczątków kostnych. Były one przeprowadzone z udziałem biegłego antropologa, dzięki czemu mamy potwierdzone, że są to faktycznie fragmenty kości ludzkich. Mają one przynajmniej 70 lat. Nie jest to, że tak powiem, żaden czyn karany, który by podlegał ściganiu bez przedawnienia - tłumaczy Krzysztof Sakowski.

Postępowanie jest w toku - trzeba wyjaśnić, jak szczątki się tam znalazły.

- Myślę, że na razie najbardziej uzasadnionym podejrzeniem było to, że zostały tam zagubione w toku likwidacji jednego z grobów, natomiast będziemy jeszcze starać się wyjaśniać te okoliczności, dlaczego tak się stało a nie inaczej - wyjaśnia prokurator.





Znalezione szczątki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Po zakończeniu badań zostaną zwrócone administracji cmentarza.

