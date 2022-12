Kury do kurników, a gęsi w izolatkach. Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Iwona Rodziewicz-Ornoch 17.12.2022 09:12 Ważny apel Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców i pozostałych posiadaczy drobiu na Mazowszu – Paweł Jakubczak prosi, by kury były zamykane w kurnikach, a kaczki i gęsi odizolowane od pozostałego ptactwa.

RDC

Apel wojewódzkiego lekarza weterynarii wynika z obawy przed ptasią grypą. – W okresie zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę apelujemy o to, żeby ograniczyć obecność drobiu przyzagrodowego na tak zwanych podwórkach. Drób w kurniku, karmienie i pojenie w kurniku, stosowanie przede wszystkim bioasekuracji – mówi Radiu dla Ciebie Paweł Jakubczak.

Co więcej, posiadacze drobiu powinni mieć zgromadzony zapas środków dezynfekujących. – Ułożyć sobie niekoniecznie matę dezynfekującą, może to być nawet kawałek starego dywanu albo grubej ścierki, którą można nasączyć środkiem dezynfekującym, tak żeby niw wnieść na butach czy odzieży tego wirusa do kurnika – radzi weterynarz.

Jakubczak apeluje także, by każdy przypadek podejrzanego zachowania drobiu zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii. Chodzi na przykład o to, gdy drób zaczyna mniej jeść i pić niż zazwyczaj.

Ostatni przypadek ptasiej grypy w Polsce zlokalizowano w ubiegłym tygodniu w województwie opolskim. Od początku roku w całej Polsce wykryto 35 ognisk tej zaraźliwej choroby.

