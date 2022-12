Kultura za złotówkę także w przyszłym roku. Mazowsze przedłużyło program dla dzieci i młodzieży Adam Abramiuk 13.12.2022 13:56 Samorząd województwa postanowił przedłużyć zainicjowany w tym roku program. Zgodnie z nim, uczniowie za symboliczną złotówkę mogą odwiedzać mazowieckie instytucje kultury, a resztę dopłaci samorząd.

Kultura za złotówkę na dłużej (autor: mazovia.pl)

- Program cieszy się wielką popularnością - mówi przewodniczący sejmiku Mazowsza, Ludwik Rakowski.

- Tak naprawdę program się rozpędza i spodziewamy się, że uczniów i opiekunów będzie jeszcze więcej niż w tym roku, a w tym roku mówimy już o 120 tysiącach dzieci i około 10 tysiącach opiekunów, którzy odwiedzili mazowieckie instytucje kultury - mówi Rakowski.

Aktorka Teatru Polskiego, który w tym roku w ramach programu odwiedziło 20 tys. dzieci, Anna Cieślak przyznaje, że młody widz, to specyficzny widz.

- On nie ocenia, on po prostu jest tu i teraz i chłonie, jak dostaje coś, co go interesuje to natychmiast to widać i natychmiast widać jak się nudzi. To jak reagują na widowni, to jest to coś wspaniałego, po prostu młody widz uczestniczy z nami w przedstawieniu. Jest interakcja, jest kontakt i jest radość - mówi Cieślak.

Od maja tego roku samorząd na program przeznaczył 6 mln zł. W przyszłym - kwota ma zwiększyć się dwukrotnie.

