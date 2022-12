Konstanty Radziwiłł o przygotowaniach do pracy ambasadora: idą pełną parą Przemysław Paczkowski 23.12.2022 14:21 Konstanty Radziwiłł przygotowuje się do nowej roli. Wojewoda mazowiecki został niedawno zaakceptowany przez sejmową komisję spraw zagranicznych jako nowy ambasador na Litwie i już powoli myśli o nowym stanowisku.

Konstanty Radziwiłł ambasadorem Polski na Litwie? Wojewoda potwierdza swoją kandydaturę (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Dokładny termin rozpoczęcia pracy przez Radziwiłła w Wilnie nie jest jeszcze znany.

- Przygotowuję się do nowej funkcji. To jeszcze za wcześnie, żeby podawać dokładny termin, ale praca idzie pełną parą, niezależnie od funkcji wojewody, którą wypełniam tak, jak na co dzień - powiedział Radiu dla Ciebie.





Sejmowa komisja zaakceptowała jego kandydaturę 15 grudnia, ale pogłoski o objęciu tej funkcji przez Radziwiłła pojawiły się już w lipcu tego roku. Nadal nie wiadomo, kto zastąpi go na stanowisku wojewody.

