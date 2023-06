Koniec słonecznych dni na Mazowszu. Od dzisiaj w regionie deszczowo i pochmurno Cyryl Skiba 13.06.2023 06:19 Po kilku tygodniach słonecznych i upalnych dni - nadszedł długo wyczekiwany deszcz. Taka pogoda ma utrzymać się do końca tygodnia. Od poniedziałku ze wschodu napływa chłodniejsza i wilgotniejsza masa powietrza polarnego.

Od wtorku chmury i deszcz na Mazowszu (autor: RDC)

– Opady deszczu, głównie w części centralnej, zachodniej i południowej województwa Mazowieckiego. Temperatury maksymalne od 14 na południu do 19 na północy. Wiatr z kierunków północno wschodnich, słaby i umiarkowany – informuje synoptyk meteorolog IMGW, Agnieszka Prasek.

Do końca tygodnia zachmurzenie

– W środę wystąpią burze z opadami deszczu. W czasie burz na południu województwa do 25 mm. Temperatury nocą od 9 do 10 w ciągu dnia od 17 do 19 wiatr z kierunków północno wschodnich, słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty do 55 km/h – informuje Prasek.

Jak będzie wyglądała pogoda od czwartku do niedzieli?

– Temperatury w ciągu dnia od 22 do 25 stopni, zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami, opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem do 55 km/h – informuje Prasek.

Od poniedziałku znowu słońce i 26 stopni na termometrach.

Czytaj też: Alert RCB przed pożarami w lasach dla Mazowsza