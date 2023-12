Koniec silnych wiatrów na Mazowszu. Zapowiada się ciepły Sylwester Adam Abramiuk 27.12.2023 14:59 Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach temperatura powietrza na Mazowszu będzie dodatnia. Przestanie też wiać silny wiatr, który mogliśmy obserwować w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Noworoczny weekend zapowiadają ciepły ale pochmurny.

Koniec silnych wiatrów na Mazowszu. Zapowiada się ciepły Sylwester (autor: X/IMGWmeteo)

Od dziś pogoda w regionie się uspokoi. Po kilku dniach z silnymi podmuchami wiatru czeka nas rozpogodzenie.

– Wciąż jednak będzie mało słońca z możliwymi opadami deszczu – mów dyżurna synoptyk IMGW-PIB Ilona Śmigrocka – W najbliższych dniach na termometrach na Mazowszu maksymalnie około 5, 6°C. W nocy najbliższej z środy na czwartek lekki minus, bo - 2 do 0 °, ale później od jutra aż do końca tego roku temperatura w ciągu dnia, jak i w nocy nie będzie spadała poniżej zera. W piątek do około 8 °C. W weekend w sobotę lokalnie nawet około 9°C.

Śniegu na razie na Mazowszu nie zobaczymy.

– W sobotę gdzieś przejściowo może popadać deszcz ze śniegiem, ale pokrywa się nie utworzy, bo będzie w ciągu dnia na plusie w ciągu nocy też będzie na plusie, więc tylko przejściowo może właśnie ten deszcz ze śniegiem popalać, bo w niedzielę już opady zaniknął i nie powinno raczej padać, ewentualnie słaby deszcz – mówi Śmigrocka.

W weekend noworoczny na Mazowszu pochmurnie z temperaturami około 7 stopni Celsjusza.

