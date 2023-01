Kiedy pierwsze czołgi Abrams dotrą na Mazowsze? Szkolenia trwają Adam Abramiuk 09.01.2023 06:43 Pierwsze czołgi Abrams na Mazowszu w pierwszej połowie tego roku - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Pojazdy mają trafić do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej - potwierdza rzecznik jednostki por. Jacek Piotrowski.

Kiedy pierwsze czołgi Abrams dotrą na Mazowsze? Szkolenia trwają (autor: MON/Twitter)

- Generalnie wszystkie czołgi Abrams, które mają trafić na wyposażenie Wojska Polskiego, będą stacjonowały w ramach 18. Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej. W pierwszej kolejności z pewnością one trafią do Warszawy, czyli właśnie do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W pierwszym etapie przyzbrajania to będzie skompletowanie pierwszego batalionu czołgów - wskazuje por. Jacek Piotrowski.





Żołnierze nie czekają na dostawy i już są przeszkoleni do obsługi.

- To 22 załogi oraz dwa plutony logistyczne - wyjaśnia Piotrowski. - W poprzednim roku została przeszkolona jedna kompania czołgów, czyli nasi czołgiści już są po takim przeszkoleniu. Od następnego tygodnia rusza już kolejne szkolenie, kolejna kompania wyjeżdża się szkolić. Oczywiście tutaj mówię o załogach. Natomiast trzeba dodać, że również równocześnie szkolą się obsługi, czyli technicy tych czołgów - mówi.





Zatwierdzona w środę przez szefa resortu Mariusza Błaszczaka umowa przewiduje dostawę 116 czołgów M1A1 Abrams, które zostaną przystosowane do wymagań polskiego wojska, wraz ze sprzętem towarzyszącym, w tym 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, ośmiu mostów towarzyszących M1074 Joint Assault Bridge, sześciu wozów dowodzenia M577 i 26 warsztatów NG SECM na podwoziu Humvee, a także pakietów szkoleniowego i logistycznego.

Na początku grudnia podległa Pentagonowi agencja współpracy obronnej(Defense Security Cooperation Agency, DSCA), poinformowała, że Departament Stanu zgodził się sprzedać Polsce w ramach procedury Foreign Military Sales (FMS) 116 czołgów M1A1 Abrams ze sprzętem towarzyszącym, częściami zamiennymi i ponad ćwierć miliona sztuk amunicji, w tym 112 tys. pocisków podkalibrowych z rdzeniem ze zubożonego uranu, 60 tys. pocisków odłamkowo-burzących i 10 tys. kumulacyjnych.

Wcześniej DSCA zgodziła się na sprzedaż Polsce 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3. Te czołgi Polska zamówiła w kwietniu ub.r. za 4,7 mld dolarów.

W grudniu ub.r. Pentagon przyznał producentowi wozów zabezpieczenia technicznego Hercules kontrakt na pojazdy dla Polski. Mają one trafić do polskich jednostek, które otrzymają czołgi Abrams.

