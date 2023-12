Miał pięć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Jechał po pijanemu w Kwęczynie RDC 18.12.2023 20:29 Mimo pięciu wydanych przez sąd dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów 32-latek z powiatu sochaczewskiego znów wpadł w ręce mundurowych, gdy prowadził samochód po pijanemu – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik.

Policja (autor: pixabay)

W ubiegłym tygodniu miejscowi policjanci otrzymali informację, że w Kawęczynie w gminie Teresin citroenem porusza się nietrzeźwy kierowca. – Na miejsce pojechał patrol ruchu drogowego. Policjanci zastali zaparkowany na poboczu pojazd, a za jego kierownicą 32-latka" – przekazała rzeczniczka policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik.

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna ma już na swoim koncie pięć sądowych dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Tymczasem znów prowadził auto po pijanemu; badanie stanu trzeźwości wykazało ponad trzy promile alkoholu w organizmie kierowcy.

Okazało się też, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności w związku z popełnionymi wcześniej przestępstwami przeciwko mieniu.

Mundurowi zatrzymali 32-latka i doprowadzili do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów. Przyznał się do popełnionego przestępstwa. Za ten czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary.

