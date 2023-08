Karetka przewożąca rannych po wypadku koło Garwolina zderzyła się z osobówką

Podczas przewożenia dwóch osób poszkodowanych w wypadku w Garwolinie doszło do zderzenia karetki z samochodem osobowym - poinformowała w środę mazowiecka policja. Karetka, która jechała na sygnałach, przewróciła się na bok. Do szpitala przewieziono dwie osoby z poprzedniego wypadku, do którego doszło na S17.