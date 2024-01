Jutro paraliż na Mazowszu. Wiemy, gdzie ciągniki rolników spowolnią ruch Iwona Rodziewicz-Ornoch 23.01.2024 20:01 Szykuje się paraliż dróg na Mazowszu - jutro ogólnopolski protest rolników. W naszym województwie zgromadzenia w formie przejazdów ciągników zaplanowano w ośmiu miejscach - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rolnicy protestują m.in. przeciwko niekontrolowanemu importowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Domagają się także zniesienia obowiązku ugorowania ziemi.

Jutro ogólnopolski protest rolników. Na Mazowszu zgromadzenia w formie przejazdów ciągników zaplanowano w ośmiu miejscach. To Ogony przy DK 61, Pułtusk przy DK 61, Przasnysz przy DK 57, Nur przy DK 63, Zbuczyn przy DK 2, Trzebucza (gmina Grębków ) przy DK 2 i Lipsko przy DK 79 oraz Płońsk przy DK 10.

W tym ostatnim przypadku swoją obecność potwierdziło 80 rolników.

- Spotykamy się w południe przy drodze krajowej nr 10 - mówi RDC współorganizator protestu Piotr Korycki. - Pojazdy rolnicze będą przejeżdżać z miejscowości Płońsk do miejscowości Dzierzążnia, gdzie będziemy nawracać i z powrotem udawać się do Płońska. To będą traktory oflagowane. Na chwilę obecną szacujemy, że będzie około 80-100 ciągników. Trwałej blokady nie będzie, będzie spowalnianie ruchu na trasie - wyjaśnia.



Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, formy protestu rolników będą różne.

- Oprócz blokowania przejazdu odbędą się też demonstracje bez spowalnia ruchu - mówi Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. - Będziecie Państwo mogli, podróżując po Mazowszu, odkrywać miejsca, gdzie po prostu ciągniki będą stały na włączonych kogutach i będą sygnalizowały to, że ci rolnicy jednoczą się z samą koncepcją. Tych informacji o kolejnych grupach ciągle przybywa, ciągle rolnicy otrzymują potwierdzenia z gmin, które wydają zgody na to, żeby przejazdy kolumn ciągników się pojawiały - wskazuje.



- Na każde 100 ha gruntów rolnych są 4 ha ugorowane. To jest olbrzymia ilość. Po prostu na danym polu nie możemy nic zrobić. Nie możemy tam nic zasiać, nie możemy zebrać. Pole ma leżeć odłogiem - dodaje.



Protest rolników odbędzie się w godzinach 12:00 - 14:00.

