Jest brudna i nie nadaje się do picia. Woda w Kręczkach zanieczyszczona Cyryl Skiba 24.11.2022 13:39 W Kręczkach, w powiecie ożarowskim woda z kranów nie nadaje się do picia. Mieszkańcy zaalarmowali, że woda jest brudna i powoduje dolegliwości żołądkowe. Chodzi o rejon dużego osiedla przy ulicy Żyznej. Trwa płukanie sieci i szukanie przyczyn.

W Kręczkach woda nie nadaje się do picia (autor: pxhere.com)

- Badania sanepidu potwierdziły obecność bakterii coli. W czwartek ponownie zostały pobrane próbki do badań - mówi burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz.

- To szczęście w nieszczęściu, że te bakterie coli nie są w znacznej ilości. Mam nadzieję, że szybko uda się ustalić przyczynę i że jest to akcja o charakterze jednorazowym. I dlatego trzeba ustalić przyczynę. Natomiast osiedle i tak nie ucieknie przed swoim problemem czyli czyszczeniem sieci wewnętrznej. My się tym nie zajmujemy a z tym bywa bardzo różnie - wyjaśnia burmistrz.

Woda nie nadaje się do picia - ani surowa, ani po przegotowaniu. Można jej używać wyłącznie do celów sanitarnych i gospodarczych.

Na osiedlach rozdawana jest woda w butelkach, podstawiono także beczkowozy.

