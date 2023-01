Jednolite stawki za egzamin na prawo jazdy? Chcą tego samorządy Adrian Pieczka 17.01.2023 14:48 Samorządy chcą jednolitych stawek za egzaminy na prawo jazdy. Od tego roku o wysokości opłat i wynagrodzeniach egzaminatorów decydują sejmiki województw. Wcześniej regulowało to ministerstwo, a stawki nie były zmieniane od 10 lat.



Samorządy chcą jednolitych stawek za egzaminy na prawo jazdy (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

- Pracujemy z innymi samorządami nad podjęciem jednolitej uchwały - informuje Marszałek Mazowsza, Adam Struzik.



- Żeby nie było różnic. W ustawie są granice, maksymalna opłata to jest 250 złotych w pewnej kategorii. Nie wykluczam, że te górne stawki w ustawie mogą być przyjęte - mówi marszałek Mazowsza.

- Prowadzimy również dialog w Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej - dodaje Struzik.

- Dotyczące zarówno cen za egzaminy, ale też wynagrodzenia egzaminatorów, żeby to też nie wywoływało takich migracji, że gdzieś będzie 20 złotych taniej to będą ludzie tam jeździli. Chcielibyśmy, żeby w całym kraju to było jednolite - dodaje marszałek.

Samorządy na ustalenie stawek mają pół roku, ale Struzik ocenia, że przyjęcie nowej uchwały odbędzie się najpóźniej na sesji Sejmiku 28 lutego.

Koszt egzaminu teoretycznego może wzrosnąć maksymalnie do 50 złotych, a egzaminu praktycznego zależnie od kategorii do 200 do 250 złotych.

