Gmina Jastrzębia za zmianami administracyjnymi granic na rzecz Radomia Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.02.2025 13:28 Mieszkańcy Jastrzębi chcą zmian administracyjnych granic swojej gminy. Chodzi o przyłączenie około stu hektarów do Radomia. Na 123 ważnie oddanych ankiet „za” korektą było 86 osób, a 31 „przeciw”. – Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że większość złożonych ankiet jest na „tak” – przyznaje wójt gminy Wojciech Ćwierz.

Budynek Urzędu Gminy w Jastrzębi (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Jastrzębi wynika, że większość mieszkańców chce zmiany granic na rzecz Radomia.

– Jeśli chodzi o wyniki konsultacji dotyczących zmiany granic w gminie Jastrzębia i przejęcia części gruntów przy rzece Pacynce przez Radom, mieliśmy już wstępne informacje od sołtysów i radnych, że większość mieszkańców popiera to rozwiązanie. Nie jest więc to dla mnie zaskoczeniem, że większość złożonych ankiet jest na „tak” – mówi wójt gminy Wojciech Ćwierz.

Jeśli plan władz sąsiada zostanie zrealizowany, Jastrzębia może stracić nawet 100 hektarów. Głównie to tereny nieinwestycyjne, w dolinie rzeki Pacynki z łąkami, nieużytkami czy pastwiskami. Władze Radomia chciałyby tam stworzyć w przyszłości zalew i teren rekreacyjny.

– Wizja zalewu na pewno jest kusząca. Pozostaje kwestia tego, kiedy taki obiekt powstanie. Myślę, że mieszkańcy brali pod uwagę również to, że ceny nieruchomości wzrosną. Być może był to jeden z powodów, że decyzja jest taka, a nie inna. Oczywiście powstanie takiego na pewno obiektu będzie miało wpływ na rozwój gminy Jastrzębia – dodaje Ćwierz.

Zmiana granic Radomia dotyczyłaby, oprócz gminy Jastrzębia, także gmin Kowla, Jedlnia-Letniska i Jedlińska. W ostatniej miejscowości konsultacje już się zakończyły – mieszkańcy są na „nie”.

Swoje zdanie mogą do 28 lutego wyrazić mieszkańcy gmina Kowala, a Jedlni do 11 lutego. Również samorząd powiatu radomskiego przeprowadzi konsultacje w tej sprawie – odbędą się one w dniach 10-21 lutego.

